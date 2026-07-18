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Сброс воды с челябинского водохранилища затопил дворы в Башкирии

Сброс воды с челябинского водохранилища затопил дворы в Башкирии

21:31, 18 июл 2026

В башкирском селе Белянка ушли под воду пять придомовых территорий. Причина — не дождь и не разлив местных рек, а решение чиновников в соседней Челябинской области.

По данным МЧС Башкирии, коммунальщики Нязепетровского водохранилища увеличили сброс воды. Это подняло уровень реки Уфы, которая подпитала малые реки — Белянку и Топконду. Те вышли из берегов и залили дворы в одноимённом селе.

Жители не пострадали, угрозы здоровью нет. Спасатели взяли ситуацию под контроль.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белокатайского района
Теги: Белокатайский район происшествия в белокатайском районе потоп
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