Сброс воды с челябинского водохранилища затопил дворы в Башкирии
21:31, 18 июл 2026
В башкирском селе Белянка ушли под воду пять придомовых территорий. Причина — не дождь и не разлив местных рек, а решение чиновников в соседней Челябинской области.
По данным МЧС Башкирии, коммунальщики Нязепетровского водохранилища увеличили сброс воды. Это подняло уровень реки Уфы, которая подпитала малые реки — Белянку и Топконду. Те вышли из берегов и залили дворы в одноимённом селе.
Жители не пострадали, угрозы здоровью нет. Спасатели взяли ситуацию под контроль.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белокатайского района
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