Камера домофона сняла убийство в Башкирии: подозреваемый задержан

21:37, 18 июл 2026

33-летний мужчина ударил ножом знакомого прямо возле подъезда жилого дома. Всё попало в объектив камеры домофона.

Драка произошла 10 июля. В какой-то момент один из участников достал нож и нанёс удар оппоненту в живот. Пострадавшего увезли в больницу, но через два с половиной часа он умер.

По данным регионального управления Следкома, нападавший был пьян. Его задержали и отправили в СИЗО. Вину он признал, обвинение в убийстве уже предъявлено.

Это не первая подобная история для задержанного. Выяснилось, что раньше он уже был судим за особо тяжкое преступление — умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее смерть.

Следователи назначили экспертизы и продолжают собирать доказательства.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: mash batach