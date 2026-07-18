В Башкирии с начала года в пожарах погибли 115 человек

21:42, 18 июл 2026

С января в Республике Башкортостан произошло 3619 пожаров и 115 из них - смертельные.

Только за неделю с 10 по 16 июля произошло 87 пожаров. Среди погибших — два пенсионера из Чишминского района: мужчина 68 лет и женщина 70 лет. Ещё трое получили травмы.

По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, главный виновник пожаров минувшей недели — неисправная проводка и электрооборудование: 32 случая из 87. На втором месте — неосторожное обращение с огнём (30 случаев), на третьем — неисправные печи и дымоходы (15 случаев).

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ