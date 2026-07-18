В Башкирии с начала года в пожарах погибли 115 человек
21:42, 18 июл 2026
С января в Республике Башкортостан произошло 3619 пожаров и 115 из них - смертельные.
Только за неделю с 10 по 16 июля произошло 87 пожаров. Среди погибших — два пенсионера из Чишминского района: мужчина 68 лет и женщина 70 лет. Ещё трое получили травмы.
По данным ГУ МЧС России по Республике Башкортостан, главный виновник пожаров минувшей недели — неисправная проводка и электрооборудование: 32 случая из 87. На втором месте — неосторожное обращение с огнём (30 случаев), на третьем — неисправные печи и дымоходы (15 случаев).
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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