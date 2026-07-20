В Уфе пьяный мужчина вышел с ножом на детскую площадку
22:19, 20 июл 2026
В Уфе мужчина вышел с ножом на детскую площадку заступиться за падчерицу, которую облили водой.
46-летний житель города в мае услышал от дочери своей сожительницы, что ту обрызгали на площадке по улице Гафури. Мужчина был пьян. Он взял нож, вышел во двор и подошёл к женщине, которая гуляла с тремя маленькими детьми. Размахивая ножом, он высказал угрозы в её адрес.
Поводом для атаки стали брызги воды. Финалом — уголовное дело.
По данным прокуратуры Республики Башкортостан, мужчина признал вину. Собранных доказательств следствию хватило. Дело передали в Ленинский районный суд Уфы.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:В Уфе осудят мужчину за нападения на прохожих
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке пьяный мужчина расстрелял балконы многоквартирного дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии дебошир с ножом пострадал в драке с прохожими
Человек и закон в Башкирии
В Уфе осудили мужчину, ранившего знакомого ножом во время распития спиртного
Происшествия в Башкирии
В Уфе осудят мужчину за нападения на прохожих