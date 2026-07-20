В Уфе пьяный мужчина вышел с ножом на детскую площадку

22:19, 20 июл 2026

В Уфе мужчина вышел с ножом на детскую площадку заступиться за падчерицу, которую облили водой.

46-летний житель города в мае услышал от дочери своей сожительницы, что ту обрызгали на площадке по улице Гафури. Мужчина был пьян. Он взял нож, вышел во двор и подошёл к женщине, которая гуляла с тремя маленькими детьми. Размахивая ножом, он высказал угрозы в её адрес.

Поводом для атаки стали брызги воды. Финалом — уголовное дело.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, мужчина признал вину. Собранных доказательств следствию хватило. Дело передали в Ленинский районный суд Уфы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI