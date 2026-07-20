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Житель Башкирии разбил авто бывшей жены на глазах у полиции

Житель Башкирии разбил авто бывшей жены на глазах у полиции

22:22, 20 июл 2026

Житель башкирского Мраково разбил машину бывшей жены и повторил это прямо на глазах у приехавших полицейских.

15 июля женщина вызвала наряд: бывший муж повредил её автомобиль. Сотрудники прибыли, опросили мужчину и отправились в квартиру заявительницы оформлять документы. В этот момент он подбежал к машине и ударил по ней ещё раз.

Полицейские задержали его на месте. Суд назначил трое суток ареста.

Сейчас следствие устанавливает точную сумму ущерба. От неё зависит, останется ли дело административным или перерастёт в уголовное.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Кугарчинский район происшествия в кугарчинском районе
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