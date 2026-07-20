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53-летнему станочнику в Башкирии оторвало руку на деревообрабатывающем заводе

53-летнему станочнику в Башкирии оторвало руку на деревообрабатывающем заводе

22:29, 20 июл 2026

Рабочий лесопромышленной компании в Белорецком районе полез убирать щепу из станка голыми руками и лишился конечности.

17 июля во время уборки древесных отходов щепа попала в механизм бочки ленточного транспортера. Станочник полез убирать её вручную, не остановив оборудование. Механизм затянул руку внутрь. Мужчину госпитализировали с тяжёлой сочетанной травмой.

По данным пресс-службы Гострудинспекции, ведомство уже приступило к расследованию. Замруководителя инспекции Юлия Харина, что причины и обстоятельства установят по итогам проверки.

Сколько именно рабочих на этом предприятии убирали отходы руками вместо инструментов — инспекторы, судя по всему, выяснят в процессе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецкий район несчастный случай происшествия в Белорецком районе
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