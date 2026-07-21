Зарезал и ограбил: в Башкирии осудят мужчину за убийство собутыльника

22:13, 21 июл 2026

Житель Иглинского района Башкирии убил приятеля во время совместной пьянки, а потом обыскал тело и ушёл с добычей.

Ссора случилась в конце января. Мужчины пили вместе, потом поругались. Обвиняемый взял нож и нанёс знакомому множество ударов в живот, шею и грудь. Бил до тех пор, пока тот не упал.

Убедившись, что жертва мертва, он забрал телефон и сумку с инструментами. Всё вместе потянуло примерно на 10 000 рублей.

Полиция и следователи нашли подозреваемого быстро. Теперь он в СИЗО, дело передано в суд.

По данным СК по Башкирии, доказательная база собрана и обвинительное заключение утверждено.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI