С начала лета в Башкирии машины сбили 42 пешехода — трое из них дети
22:21, 21 июл 2026
За два месяца лета в Башкирии под колёса попали 42 пешехода. Среди них — трое детей.
Статистику собрал Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям. На фоне этих цифр ведомство выпустило памятку с советами — переходить дорогу на зелёный и не смотреть в телефон за рулём.
Водителям рекомендуют сбавлять скорость во дворах и у переходов. Родителей просят почаще разговаривать с детьми о правилах на дороге. В экстренных случаях — звонить 112.
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Автор: Семен Подгорный
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