60 смертей за год: в Башкирии люди умирают на работе от болезней сердца

22:25, 21 июл 2026

За одну неделю в Башкирии на рабочих местах умерли четыре человека. Пятый выжил. Всем внезапно стало плохо прямо во время смены.

Погибшие — инженер-геолог 47 лет, охранник 61 года, слесарь-механик 55 лет и инспектор инженерно-технического центра 54 лет. Стропальщик 50 лет оказался единственным, кто выжил.

По данным Гострудинспекции Башкирии, с начала года ведомство расследовало 60 смертельных случаев на производстве. В 36 из них причиной стали не травмы, а обострение хронических заболеваний. То есть больше половины погибших умерли не от несчастного случая, а от болезни — прямо на рабочем месте.

Исследования подтверждают: в 96% таких смертей виновата сердечно-сосудистая система. Чаще всего — ишемическая болезнь сердца в острой или хронической форме.

В ответ региональные власти разработали программу: обязательные осмотры с кардиологом, возрождение здравпунктов на предприятиях, особый контроль за сотрудниками с хроническими заболеваниями. Но замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова признаёт: работодатели эти меры не внедряют. Свежая статистика это только подтверждает.

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Автор: Семен Подгорный