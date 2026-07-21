Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

60 смертей за год: в Башкирии люди умирают на работе от болезней сердца

60 смертей за год: в Башкирии люди умирают на работе от болезней сердца

22:25, 21 июл 2026

За одну неделю в Башкирии на рабочих местах умерли четыре человека. Пятый выжил. Всем внезапно стало плохо прямо во время смены.

Погибшие — инженер-геолог 47 лет, охранник 61 года, слесарь-механик 55 лет и инспектор инженерно-технического центра 54 лет. Стропальщик 50 лет оказался единственным, кто выжил.

По данным Гострудинспекции Башкирии, с начала года ведомство расследовало 60 смертельных случаев на производстве. В 36 из них причиной стали не травмы, а обострение хронических заболеваний. То есть больше половины погибших умерли не от несчастного случая, а от болезни — прямо на рабочем месте.

Исследования подтверждают: в 96% таких смертей виновата сердечно-сосудистая система. Чаще всего — ишемическая болезнь сердца в острой или хронической форме.

В ответ региональные власти разработали программу: обязательные осмотры с кардиологом, возрождение здравпунктов на предприятиях, особый контроль за сотрудниками с хроническими заболеваниями. Но замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова признаёт: работодатели эти меры не внедряют. Свежая статистика это только подтверждает.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

53-летнему станочнику в Башкирии оторвало руку на деревообрабатывающем заводе

Читайте также:

53-летнему станочнику в Башкирии оторвало руку на деревообрабатывающем заводе
Автор: Семен Подгорный
Теги: несчастный случай
Читайте также

В Башкирии растет число погибших в ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии растет число погибших в ДТП
Ученые рассказали, сколько чашек кофе нужно пить для защиты от инсульта
Здоровье
Ученые рассказали, сколько чашек кофе нужно пить для защиты от инсульта
Стал известен район Уфы с самой высокой смертностью населения
Общество в Башкирии
Стал известен район Уфы с самой высокой смертностью населения
Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов
Потребитель в Башкирии
Где в Башкортостане чаще гибнут от пагубного пристрастия к алкоголю? Рейтинг самых «пьяных» городов и районов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен