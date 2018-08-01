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    В Нефтекамске женщина на иномарке влетела в экскаватор

    slavin Сегодня, 10:15174
    В Нефтекамске женщина на иномарке влетела в экскаватор
    Сегодня, 5 августа, в Нефтекамске произошло серьезное ДТП. «Тойота-Камри» на большой скорости протаранила экскаватор.

    Фото опубликовали в паблике БашДТП. На кадрах видно, что перед легковушки смяло как картонку, сработали подушки безопасности. По предварительной информации, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением и не успев притормозить влетела в спецтехнику. Очевидцы сообщают что обошлось без погибших, но женщина за рулем «Тойоты» сильно пострадала, ее доставили в больницу. На месте происшествия работали медики скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Дорожные полицейские разбираются в ситуации. Страшная авария произошла возле деревни Ильмурзино сегодня ночью. Легковушка врезалась в КАМАЗ и вспыхнула. В горящей груде металла погиб водитель.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Нефтекамск

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