В Стерлитамаке рабочий сломал ногу когда косил траву

В Стерлитамаке на предприятии «Химремонт» мужчина сломал ногу во время покоса травы. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии.
Государственной инспекцией труда начато расследование тяжелого несчастного случая.
- Предварительно установлено, что при проведении работ по покосу травы электрокосой электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования получил открытый перелом голени, - рассказали в Гострудинспекции по РБ.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение требований охраны труда, в том числе в части обучения работников безопасным приемам выполнения работ.
Источник: https://gorobzor.ru
Государственной инспекцией труда начато расследование тяжелого несчастного случая.
- Предварительно установлено, что при проведении работ по покосу травы электрокосой электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования получил открытый перелом голени, - рассказали в Гострудинспекции по РБ.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение требований охраны труда, в том числе в части обучения работников безопасным приемам выполнения работ.
Источник: https://gorobzor.ru
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Метки: Стерлитамак