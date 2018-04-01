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    В Стерлитамаке рабочий сломал ногу когда косил траву

    slavin Сегодня, 10:3054
    В Стерлитамаке рабочий сломал ногу когда косил траву
    В Стерлитамаке на предприятии «Химремонт» мужчина сломал ногу во время покоса травы. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Башкирии.
    Государственной инспекцией труда начато расследование тяжелого несчастного случая.

    - Предварительно установлено, что при проведении работ по покосу травы электрокосой электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования получил открытый перелом голени, - рассказали в Гострудинспекции по РБ.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, проверяется соблюдение требований охраны труда, в том числе в части обучения работников безопасным приемам выполнения работ.
    Источник: https://gorobzor.ru
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    Метки: Стерлитамак

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