По мнению экспертов землетрясение в Башкирии может повториться





— Уральские горы считаются очень древними, хотя это не совсем правильно. Они прошел три стадии формирования, и последняя как раз самая молодая – ей всего три миллиона лет. Горы до сих пор образуются, плиты двигаются. Энергия никуда не девается, она накапливается за 10-15 лет и потом может вылиться вот в подобные землетрясения. Они, конечно, не будут такими сильными как в Японии, например, там более активное движение плит. Предсказать это трудно, чаще всего все происходит внезапно. Но повториться такое, конечно же, может снова, — кандидат геолого-минералогических наук, заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых БашГУ Исхак Фархутдинов.

Источник: Сегодня ранним утром людей напугало непривычное для Башкирии явление – землетрясение. Около 04.00 часов в ночь на пятое сентября в республике и соседних регионах зафиксировали магнитуду в 5,5. Очаг землетрясения – Уральские горы. Proural обратился к эксперту в области геологии, чтобы выяснить: стоит ли бояться жителям Башкирии, почему это произошло и когда ждать повторных капризов природы.— Уральские горы считаются очень древними, хотя это не совсем правильно. Они прошел три стадии формирования, и последняя как раз самая молодая – ей всего три миллиона лет. Горы до сих пор образуются, плиты двигаются. Энергия никуда не девается, она накапливается за 10-15 лет и потом может вылиться вот в подобные землетрясения. Они, конечно, не будут такими сильными как в Японии, например, там более активное движение плит. Предсказать это трудно, чаще всего все происходит внезапно. Но повториться такое, конечно же, может снова, —Источник: https://proural.info/

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