В Баймакском районе пенсионера убили отверткой

По версии следствия, 4 сентября двое мужчин 58 и 68 лет с утра распивали алкогольные напитки, ближе к обеду собутыльники пришли в гости к своему приятелю, чтобы продолжить гулянье втроем, однако, его не оказалось дома, тогда они решили остаться у него во дворе. В какой то момент между собутыльниками произошел конфликт и подозреваемый попавшейся под руку отверткой нанес множественные удары в шею 68-летнего друга. Пенсионер умер, а злоумышленник скрылся. Придя домой, предполагаемый убийца сжег всю свою одежду, а отвертку зарыл в землю в проулке недалеко от дома.
- Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося, продолжается, - сообщили Стерлеграду в СУ СКР по Башкирии.
Источник: https://sterlegrad.ru/
- Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося, продолжается, - сообщили Стерлеграду в СУ СКР по Башкирии.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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Метки: Баймакский район