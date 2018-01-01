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    В Баймакском районе пенсионера убили отверткой

    slavin Сегодня, 16:1069
    В Баймакском районе пенсионера убили отверткой
    По версии следствия, 4 сентября двое мужчин 58 и 68 лет с утра распивали алкогольные напитки, ближе к обеду собутыльники пришли в гости к своему приятелю, чтобы продолжить гулянье втроем, однако, его не оказалось дома, тогда они решили остаться у него во дворе. В какой то момент между собутыльниками произошел конфликт и подозреваемый попавшейся под руку отверткой нанес множественные удары в шею 68-летнего друга. Пенсионер умер, а злоумышленник скрылся. Придя домой, предполагаемый убийца сжег всю свою одежду, а отвертку зарыл в землю в проулке недалеко от дома.

    - Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование, направленное на установление всех обстоятельств случившегося, продолжается, - сообщили Стерлеграду в СУ СКР по Башкирии.
    Источник: https://sterlegrad.ru/
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    Метки: Баймакский район

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