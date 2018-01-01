В Баймакском районе пенсионера убили отверткой

В Октябрьском пьянка двух подруг привела к смертельной поножовщине

В Башкирии 30-летняя женщина подозревается в убийстве своей подруги. Как сообщили в СУ СКР по РБ, кровавое преступление произошло 3 сентября 2018 года в городе Октябрьский