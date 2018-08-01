В Бакалинском районе неизвестный обокрал ювелирный магазин

В Отдел МВД России по Бакалинскому району поступило сообщение от сотрудницы ювелирного отдела. Неизвестный в присутствии продавца похитил золотое кольцо с прилавка и убежал в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



Полицейские и сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на одной из улиц села Бакалы. Им оказался 29-летний мужчина. У него было изъято ювелирное изделие. Даны признательные показания. В ближайшее время похищенное будет возвращено законным владельцам.



По факту грабежа группой дознания Отдела МВД России по Бакалинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.