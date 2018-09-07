В Кугарчинском районе водитель не справившись с управлением наехал на дом

Сегодня утром, 9 сентября, в Кугарчинском районе республики водитель внедорожника «Порше Кайен» не справился с управлением. Машина на полном ходу вдребезги разнесла забор и врезалась в жилой дом.
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в паблике БашДТП. Судя по повреждениям, иномарку занесло на повороте, после чего она перевернулась. - «Порше», да ещё и на зимней резине - неуправляемая мощь, - резюмировал посетитель паблика по имени Равиль: мужчина разглядел на снимках с места аварии неподобающие сезону шины на автомобиле.
О состоянии водителя на данный момент ничего не известно, на месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить причину аварии. А владельца элитного автомобиля ждет дорогостоящий ремонт своей ласточки и не менее дорогой ремонт чужого забора. Вчера днем на трассе в Башкирии опрокинулась Нексия, улетев в кювет. От страшного удара водитель погиб на месте.
Источник: https://ufa1.ru/
Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в паблике БашДТП. Судя по повреждениям, иномарку занесло на повороте, после чего она перевернулась. - «Порше», да ещё и на зимней резине - неуправляемая мощь, - резюмировал посетитель паблика по имени Равиль: мужчина разглядел на снимках с места аварии неподобающие сезону шины на автомобиле.
О состоянии водителя на данный момент ничего не известно, на месте работали сотрудники ГИБДД. Сейчас им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и установить причину аварии. А владельца элитного автомобиля ждет дорогостоящий ремонт своей ласточки и не менее дорогой ремонт чужого забора. Вчера днем на трассе в Башкирии опрокинулась Нексия, улетев в кювет. От страшного удара водитель погиб на месте.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Кугарчинский район