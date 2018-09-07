В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля

В Башкортостане накануне вечером произошло смертельное ДТП. Неустановленный водитель в селе Аксаково Белебеевского района сбил пешехода и скрылся с места происшествия. По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, мужчина, предположительно, шел по обочине в попутном направлении. От полученных травм 36-летний местный житель скончался на месте аварии.
«Транспортное средство было установлено, разыскано и помещено на спецстоянку. С травмами обратился за медпомощью и госпитализирован 17-летний пассажир машины. По словам очевидцев, за рулем ВАЗ-2105 находился 22-летний местный житель. Сейчас полицейские ведут его поиски», — пояснили в ГИБДД.
По данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах республики было зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых четыре человека погибли, 15 получили различные травмы.
Источник: http://www.bashinform.ru/
«Транспортное средство было установлено, разыскано и помещено на спецстоянку. С травмами обратился за медпомощью и госпитализирован 17-летний пассажир машины. По словам очевидцев, за рулем ВАЗ-2105 находился 22-летний местный житель. Сейчас полицейские ведут его поиски», — пояснили в ГИБДД.
По данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах республики было зарегистрировано 13 автомобильных аварий, в которых четыре человека погибли, 15 получили различные травмы.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Белебеевский район