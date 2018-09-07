В Белебеевском районе погиб пешеход после наезда автомобиля

Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: погибли 2 человека

Сегодня ночью, 20 августа, в Мелеузовском районе республики произошло смертельное ДТП. ВАЗ 2115, двигаясь со стороны Ишимбая в направлении Воскресенска, слетел в кювет и перевернулся. 62-летний водитель и его 40-летний пассажир погибли на месте.