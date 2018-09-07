В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга





На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они помогли местной жительнице покинуть опасный карниз и вернуться в квартиру.



Фотографии с места ЧП появились в соцсети и вызвали бурную реакцию среди подписчиков. Интернет-пользователи посоветовали женщине не терпеть побои со стороны супруга, а уйти от него.

Источник: В городе Агидели местные жители стали свидетелями необычной и пугающей ситуации. По словам очевидцев, женщина, спасаясь от побоев мужа, вылезла из окна третьего этажа, чем и привлекла к себе всеобщее внимание.На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они помогли местной жительнице покинуть опасный карниз и вернуться в квартиру.Фотографии с места ЧП появились в соцсети и вызвали бурную реакцию среди подписчиков. Интернет-пользователи посоветовали женщине не терпеть побои со стороны супруга, а уйти от него.Источник: http://www.bashinform.ru/

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