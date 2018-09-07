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    В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга

    slavin Вчера, 12:15130
    В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга
    В городе Агидели местные жители стали свидетелями необычной и пугающей ситуации. По словам очевидцев, женщина, спасаясь от побоев мужа, вылезла из окна третьего этажа, чем и привлекла к себе всеобщее внимание.

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они помогли местной жительнице покинуть опасный карниз и вернуться в квартиру.

    Фотографии с места ЧП появились в соцсети и вызвали бурную реакцию среди подписчиков. Интернет-пользователи посоветовали женщине не терпеть побои со стороны супруга, а уйти от него.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Агидель

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