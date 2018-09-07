Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Уфе судебный пристав присвоила более 1 млн рублей

    slavin Вчера, 15:3075
    В Уфе судебный пристав присвоила более 1 млн рублей
    В столице Башкирии готовится предстать перед судом бывшая сотрудница Октябрьского районного отдела судебных приставов Уфы, которую уличили в присвоении крупной суммы денег.

    Стражи порядка установили, что с 2010 по 2017 годы женщина переводила с депозитного счета отдела деньги, перечисленные должниками. Злоумышленница подделывала документы о зачислении на счет подставного лица от 92 до 400 тысяч рублей, которые поступали якобы в счет перечисления задолженности. После дамочка попросту обналичивала деньги и тратила по собственному усмотрению.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкортостана, уфимка успела похитить почти 1,4 миллиона рублей и стала фигуранткой дела о присвоении имущества и служебном подлоге. При этом в прошлом она умеет условный срок на три года за аналогичные преступления, так что на этот раз суд, скорее всего, назначит реальное наказание.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Уфа

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Система Orphus