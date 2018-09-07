В Уфе бывший министр МВД Башкирии Михаил Закомалдин попал в аварию

В Уфе бывший министр республиканского МВД попал в автоаварию. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник, в автомобиль марки Land Rover главного федерального инспектора по Башкирии Михаила Закомалдина врезалась «ГАЗель».
ДТП произошло 6 сентября на улице Пархоменко. Известно, что в результате аварии машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. В отношении владельца «ГАЗели» составлен административный протокол по статье «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Источник: http://www.bashinform.ru/
ДТП произошло 6 сентября на улице Пархоменко. Известно, что в результате аварии машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. В отношении владельца «ГАЗели» составлен административный протокол по статье «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Уфа