В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку

Минувшим вечером в Стерлитамаке произошло ДТП, жертвой которого стала пожилая горожанка.
Трагедия случилась на проспекте Октября, когда 61-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В это момент ее на большой скорости сбила «Киа» под управлением 21-летнего парня. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, где через несколько часов, не приходя в сознание, она скончалась.
За сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано 17 аварий с одним погибшим и 17 пострадавшими. Сотрудники республиканской автоинспекции задержали 36 нетрезвых водителей и пресекли больше 1700 нарушений ПДД.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Трагедия случилась на проспекте Октября, когда 61-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В это момент ее на большой скорости сбила «Киа» под управлением 21-летнего парня. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, где через несколько часов, не приходя в сознание, она скончалась.
За сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано 17 аварий с одним погибшим и 17 пострадавшими. Сотрудники республиканской автоинспекции задержали 36 нетрезвых водителей и пресекли больше 1700 нарушений ПДД.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Стерлитамакский район