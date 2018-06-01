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    В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку

    slavin Сегодня, 12:0695
    В Стерлитамаке молодой водитель сбил пенсионерку
    Минувшим вечером в Стерлитамаке произошло ДТП, жертвой которого стала пожилая горожанка.

    Трагедия случилась на проспекте Октября, когда 61-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В это момент ее на большой скорости сбила «Киа» под управлением 21-летнего парня. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в больницу, где через несколько часов, не приходя в сознание, она скончалась.

    За сутки на дорогах Башкортостана зарегистрировано 17 аварий с одним погибшим и 17 пострадавшими. Сотрудники республиканской автоинспекции задержали 36 нетрезвых водителей и пресекли больше 1700 нарушений ПДД.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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    Метки: Стерлитамакский район

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