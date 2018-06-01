В Уфе под видом спа-салона работал бордель

В Уфе полиция накрыла притон, в котором оказывали интимные услуги. Заведение под прикрытием спа-салона работало в Кировском районе.
Как сообщает пресс-служба МВД, в притоне работало шесть девушек. Официально они делали массаж, но в действительности занимались проституцией.Кроме того, в заведении без лицензии продавали крепкие спиртные напитки и коктейли. Из борделя изъяли более ста бутылок алкоголя.
Проституток доставили в отделение полиции, где в отношении них составили административные протоколы. Теперь им грозят штрафы от 1500 до 2000 рублей.
Источник: http://ufatime.ru/
Как сообщает пресс-служба МВД, в притоне работало шесть девушек. Официально они делали массаж, но в действительности занимались проституцией.Кроме того, в заведении без лицензии продавали крепкие спиртные напитки и коктейли. Из борделя изъяли более ста бутылок алкоголя.
Проституток доставили в отделение полиции, где в отношении них составили административные протоколы. Теперь им грозят штрафы от 1500 до 2000 рублей.
Источник: http://ufatime.ru/
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Метки: Уфа