В Уфе иномарка сбила женщину и ребенка ехавших на велосипеде

Гибель людей на трассе Москва - Уфа спровоцировала женщина-врач

Во вторник вечером на автодороге Москва - Уфа произошло ДТП. К сожалению, авария унесла две жизни. Погиб водитель внедорожника и его маленькая дочь, сидевшая на месте пассажира в удерживающем устройстве. Медицинскую помощь им оказать не удалось, смерть была мгновенной.