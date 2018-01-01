В Уфе иномарка сбила женщину и ребенка ехавших на велосипеде

Вечером во вторник, 11 сентября, в Нижегородке на улице Лесозаводской автомобиль Toyota наехал на велосипед, за рулем которого была женщина, а на багажнике в кресле сидел ребенок (на вид ему было 2-4 года).
— Мужчина, который был за рулем иномарки, медленно поворачивал, а женщина въехала в него на велосипеде. Ребёнок был в кресле, но оно почему-то отлетело… прямо в лобовое стекло. Хотя так не должно было быть. Женщине тоже сильно досталось, она ударилась о капот: похоже, сломала нос и зубы — лицо все в крови было. У ребенка выскочила большая шишка на лбу. Прохожие пытались его успокоить, но не получилось, — рассказывает одна из очевидцев Диана.
Также, по словам свидетелей, на месте ДТП разыгрались нешуточные страсти. Пока встревоженные прохожие звонили в скорую и утешали ребенка, один из проходивших мимо мужчин решил преподать урок водителю. Не вникая в ситуацию, он нанес ему удар.
Вопрос, кто на кого наехал, остается открытым. В любом случае разбираться в произошедшем предстоит инспекторам ГИБДД.
Источник: https://ufa1.ru/
— Мужчина, который был за рулем иномарки, медленно поворачивал, а женщина въехала в него на велосипеде. Ребёнок был в кресле, но оно почему-то отлетело… прямо в лобовое стекло. Хотя так не должно было быть. Женщине тоже сильно досталось, она ударилась о капот: похоже, сломала нос и зубы — лицо все в крови было. У ребенка выскочила большая шишка на лбу. Прохожие пытались его успокоить, но не получилось, — рассказывает одна из очевидцев Диана.
Также, по словам свидетелей, на месте ДТП разыгрались нешуточные страсти. Пока встревоженные прохожие звонили в скорую и утешали ребенка, один из проходивших мимо мужчин решил преподать урок водителю. Не вникая в ситуацию, он нанес ему удар.
Вопрос, кто на кого наехал, остается открытым. В любом случае разбираться в произошедшем предстоит инспекторам ГИБДД.
Источник: https://ufa1.ru/
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Метки: Уфа