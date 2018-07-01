Авторизация


    • Забыли пароль?

    В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина

    slavin Сегодня, 14:0263
    В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
    10 сентября в Федоровской центральной районной больнице умер пациент, доставленный туда после пьяной драки. В мир иной 35-летнего жителя села Булякай отправил его знакомый.

    Ссора между собутыльниками произошла вечером 8 сентября, когда мужчины находились у общей подруги в гостях в селе Кузьминовка. Между выпивохами завязалась ссора, переросшая в драку. 34-летний мужчина сильно избил приятеля, используя его голову в качестве боксерской груши. В бессознательном состоянии пострадавшего утром 9 сентября доставили в больницу, где он умер не приходя в сознание спустя сутки.

    По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Также правоохранители направят в суд ходатайство о заключении подследственного под стражу.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Федоровский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    Система Orphus