В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина

10 сентября в Федоровской центральной районной больнице умер пациент, доставленный туда после пьяной драки. В мир иной 35-летнего жителя села Булякай отправил его знакомый.
Ссора между собутыльниками произошла вечером 8 сентября, когда мужчины находились у общей подруги в гостях в селе Кузьминовка. Между выпивохами завязалась ссора, переросшая в драку. 34-летний мужчина сильно избил приятеля, используя его голову в качестве боксерской груши. В бессознательном состоянии пострадавшего утром 9 сентября доставили в больницу, где он умер не приходя в сознание спустя сутки.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Также правоохранители направят в суд ходатайство о заключении подследственного под стражу.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Ссора между собутыльниками произошла вечером 8 сентября, когда мужчины находились у общей подруги в гостях в селе Кузьминовка. Между выпивохами завязалась ссора, переросшая в драку. 34-летний мужчина сильно избил приятеля, используя его голову в качестве боксерской груши. В бессознательном состоянии пострадавшего утром 9 сентября доставили в больницу, где он умер не приходя в сознание спустя сутки.
По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, в ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Также правоохранители направят в суд ходатайство о заключении подследственного под стражу.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Федоровский район