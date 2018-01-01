В Ишимбайском районе пенсионера подозревают в домогательствах к собственной внучке

Житель Ишимбайского района Башкортостана подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки. По данному факту республиканский Следственный комитет возбудил уголовное дело. В агентство «Башинформ» обратилась мать пострадавшей девочки с призывом о помощи. Женщина переживает, что дело могут затянуть. Она поделилась подробностями случившегося.
«Этим летом я завела с дочерью разговор на «взрослые» темы, чтобы научить постоять за себя, не позволять лишнего мальчикам. Все-таки ей уже 13 лет. Начала разговор с того, что если ее кто-то тронет, не нужно давать себя в обиду — лучше кричать, ругаться, драться, и обо всем говорить мне, чтобы я смогла защитить. Моя дочь побледнела на глазах, а потом отвернулась и заплакала. Я стала расспрашивать. Кое-как она мне призналась: «Уже тронул». Спрашиваю: «Кто?». Отвечает: «Олатай (дедушка)». Стала пытаться узнать, что именно произошло, но дочь закрылась. Я сразу позвонила бывшему мужу, потом свекрови, затем в полицию. Муж приехал, начал на меня бросаться с кулаками, обвинять во лжи. С дочерью даже не поговорил. Только потом от следователей я узнала подробности. Самого факта изнасилования не было, но были неоднократные сексуальные домогательства (из этических соображений подробности не указываются — прим. автора)», — сказала жительница Ишимбая.
Женщина развелась с мужем пять лет назад. Уже три года она проживает в поселке при Ишимбае, снова вышла замуж. В местном совхозе в частном доме живут бабушка и дедушка со стороны мужа. К ним женщина иногда отправляла детей погостить либо оставляла дочь, когда была необходимость возить младшего сына на обследования. Мальчик болен – в голове у него обнаружили опухоль. Дочь оставалась под присмотром бывших свекра и свекрови. Летом прошлого года ее 12-летняя дочь находилась у родителей экс-супруга два месяца, а осенью — месяц, когда матери пришлось с сыном поехать в Москву на операцию.
«Дочь сейчас ходит к психологу. Она потихонечку отходит, но тяжеловато. Целый год ведь жила с этой тяжелой тайной в сердце. 64-летнего свекра сразу после заявления задержали, — поделилась собеседница. — У меня после случившегося начались проблемы: на меня завели дело в опеке, чтобы лишить родительских прав. Якобы я неадекватная, пьющая мать. Поставили на учет. Мне и угрожали, и подкупали, чтобы я забрала заявление. Но несмотря ни на что, заявление я не забрала. Это моя дочь, я ей верю и хочу, чтобы виновный был наказан».
Женщина волнуется по поводу проводимого расследования.
«Сейчас я звоню следователю, спрашиваю, как продвигается дело. Получаю ответ: «Ведется следствие». А вдруг ничего не сделают? Раньше мне каждый день звонили, вызывали с дочерью на допросы, по несколько часов держали в полиции. А сейчас им как будто вообще неинтересно, не звонили уже две недели», — добавила жительница Ишимбая.
«Следственный отдел по городу Ишимбаю расследует уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. В настоящее время в отношении обвиняемого проводится сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза. После получения ее заключения и проведения иных следственных действий, в случае подтверждения вины обвиняемого, уголовное дело будет направлено прокурору для последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировал агентству «Башинформ» представитель ведомства.
Источник: http://www.bashinform.ru/
«Этим летом я завела с дочерью разговор на «взрослые» темы, чтобы научить постоять за себя, не позволять лишнего мальчикам. Все-таки ей уже 13 лет. Начала разговор с того, что если ее кто-то тронет, не нужно давать себя в обиду — лучше кричать, ругаться, драться, и обо всем говорить мне, чтобы я смогла защитить. Моя дочь побледнела на глазах, а потом отвернулась и заплакала. Я стала расспрашивать. Кое-как она мне призналась: «Уже тронул». Спрашиваю: «Кто?». Отвечает: «Олатай (дедушка)». Стала пытаться узнать, что именно произошло, но дочь закрылась. Я сразу позвонила бывшему мужу, потом свекрови, затем в полицию. Муж приехал, начал на меня бросаться с кулаками, обвинять во лжи. С дочерью даже не поговорил. Только потом от следователей я узнала подробности. Самого факта изнасилования не было, но были неоднократные сексуальные домогательства (из этических соображений подробности не указываются — прим. автора)», — сказала жительница Ишимбая.
Женщина развелась с мужем пять лет назад. Уже три года она проживает в поселке при Ишимбае, снова вышла замуж. В местном совхозе в частном доме живут бабушка и дедушка со стороны мужа. К ним женщина иногда отправляла детей погостить либо оставляла дочь, когда была необходимость возить младшего сына на обследования. Мальчик болен – в голове у него обнаружили опухоль. Дочь оставалась под присмотром бывших свекра и свекрови. Летом прошлого года ее 12-летняя дочь находилась у родителей экс-супруга два месяца, а осенью — месяц, когда матери пришлось с сыном поехать в Москву на операцию.
«Дочь сейчас ходит к психологу. Она потихонечку отходит, но тяжеловато. Целый год ведь жила с этой тяжелой тайной в сердце. 64-летнего свекра сразу после заявления задержали, — поделилась собеседница. — У меня после случившегося начались проблемы: на меня завели дело в опеке, чтобы лишить родительских прав. Якобы я неадекватная, пьющая мать. Поставили на учет. Мне и угрожали, и подкупали, чтобы я забрала заявление. Но несмотря ни на что, заявление я не забрала. Это моя дочь, я ей верю и хочу, чтобы виновный был наказан».
Женщина волнуется по поводу проводимого расследования.
«Сейчас я звоню следователю, спрашиваю, как продвигается дело. Получаю ответ: «Ведется следствие». А вдруг ничего не сделают? Раньше мне каждый день звонили, вызывали с дочерью на допросы, по несколько часов держали в полиции. А сейчас им как будто вообще неинтересно, не звонили уже две недели», — добавила жительница Ишимбая.
«Следственный отдел по городу Ишимбаю расследует уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. В настоящее время в отношении обвиняемого проводится сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза. После получения ее заключения и проведения иных следственных действий, в случае подтверждения вины обвиняемого, уголовное дело будет направлено прокурору для последующего направления в суд для рассмотрения по существу», — прокомментировал агентству «Башинформ» представитель ведомства.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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