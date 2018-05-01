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    В Бураевском районе будут судить главу сельсовета за махинации с землей

    slavin Сегодня, 16:2165
    В Бураевском районе будут судить главу сельсовета за махинации с землей
    Прокуратура Бураевского района Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней главы Кузбаевского сельсовета по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».

    В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что с 2015 по 2018 год глава сельского поселения выдала односельчанам подложные выписки из похозяйственной книги. Согласно этим справкам, в пользовании восьми граждан находятся земельные участки в деревнях Кузбаево и Абдуллино, около райцентра. Общая стоимость земель площадью 2 га превышает миллион рублей. Позже указанная недвижимость необоснованно перешла в собственность граждан.

    «Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело было направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.

    Также прокуратура в судебном порядке потребовала возвратить участки муниципалитету. Сейчас на них наложен арест.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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    Метки: Бураевский район

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