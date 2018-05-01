В Бураевском районе будут судить главу сельсовета за махинации с землей





В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что с 2015 по 2018 год глава сельского поселения выдала односельчанам подложные выписки из похозяйственной книги. Согласно этим справкам, в пользовании восьми граждан находятся земельные участки в деревнях Кузбаево и Абдуллино, около райцентра. Общая стоимость земель площадью 2 га превышает миллион рублей. Позже указанная недвижимость необоснованно перешла в собственность граждан.



«Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело было направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.



Также прокуратура в судебном порядке потребовала возвратить участки муниципалитету. Сейчас на них наложен арест.

Источник: Прокуратура Бураевского района Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней главы Кузбаевского сельсовета по статьям «злоупотребление должностными полномочиями» и «служебный подлог».В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что с 2015 по 2018 год глава сельского поселения выдала односельчанам подложные выписки из похозяйственной книги. Согласно этим справкам, в пользовании восьми граждан находятся земельные участки в деревнях Кузбаево и Абдуллино, около райцентра. Общая стоимость земель площадью 2 га превышает миллион рублей. Позже указанная недвижимость необоснованно перешла в собственность граждан.«Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело было направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.Также прокуратура в судебном порядке потребовала возвратить участки муниципалитету. Сейчас на них наложен арест.Источник: http://www.bashinform.ru/

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