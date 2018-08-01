В Иглинском районе уборка картошки завершилась поножовщиной между братьями

Ссора между двумя братьями из Иглинского района едва не закончилась трагическим случаем. Один из участников конфликта доставлен в реанимацию



В Отдел МВД России по Иглинскому району поступило сообщение из районной больницы о доставлении 36-летнего жителя деревни Старокубово с ножевым ранением брюшной полости.



Прибывшая в медицинское учреждение следственно-оперативная группа установила обстоятельства произошедшего. По подозрению в нанесении телесных повреждений задержан 47-летний брат потерпевшего.



По предварительной версии, оба мужчины в день происшествия копали картошку. Вечером братья устроили застолье с алкогольными напитками. В ходе общения у них возник конфликт, который перерос в потасовку. В один из моментов старший из братьев схватил кухонный нож, и ударил им в живот потерпевшего. Его родственники вызвали службу скорой помощи.



По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный находится под стражей.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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