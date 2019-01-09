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В одной из уфимских поликлиник обнаружили подозрительный пакет

Добавлено: 09.01.19
Просмотров: 121
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В одной из уфимских поликлиник обнаружили подозрительный пакет
Утро среды, 9 января, в Деме началось с переполоха — в 11 часов эвакуировали здание городской поликлиники № 47. Там обнаружили подозрительный пакет. Сотрудники поликлиники приняли решение эвакуировать посетителей. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, пожарной охраны и бригада скорой помощи.
— Я в этот момент была на приеме у врача, когда нас всех решили вывести. Стояли на улице где-то 30 минут. Потом оказалось, что какая-то женщина забыла свой пакет, в нем лежали лекарства и ножницы, — сообщает очевидец Эльвира.
Позже в МВД Башкирии прокомментировали ситуацию.
— Обнаружили подозрительный пакет. Проверили, опасности он не представляет, — рассказали в пресс-службе ведомства.
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