В одной из уфимских поликлиник обнаружили подозрительный пакет

— Я в этот момент была на приеме у врача, когда нас всех решили вывести. Стояли на улице где-то 30 минут. Потом оказалось, что какая-то женщина забыла свой пакет, в нем лежали лекарства и ножницы, — сообщает очевидец Эльвира.

— Обнаружили подозрительный пакет. Проверили, опасности он не представляет, — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Утро среды, 9 января, в Деме началось с переполоха — в 11 часов эвакуировали здание городской поликлиники № 47. Там обнаружили подозрительный пакет. Сотрудники поликлиники приняли решение эвакуировать посетителей. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, пожарной охраны и бригада скорой помощи.Позже в МВД Башкирии прокомментировали ситуацию.