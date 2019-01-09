В Аургазинском районе мужчина получал пособие за мертвую сожительницу, а она оказалась жива

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открыли отремонтированное здание ФАП

В суде установлено, что в 2009 году без вести пропала сожительница обвиняемого, с которой он воспитывал двоих детей. Мужчина добился признания её умершей в судебном порядке, после чего семья получила право на выплату пенсии в связи с потерей кормильца.Уже на следующий год злоумышленник узнал, что женщина жива и находится в г.Уфе, однако, в нарушение письменного обязательства, он скрыл от пенсионного фонда факт, который повлиял бы на выплату пособия. Детям мужчина также не сообщил, что их мать нашлась.На протяжении 7 лет он продолжал необоснованно получать пенсию в связи с потерей кормильца, причинив ущерб на сумму более 600 тыс. рублей.Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, осуждённому предстоит выплатить пенсионному фонду сумму необоснованно полученных социальных выплат.