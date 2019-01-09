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В Уфе сегодня произошли сразу две коммунальные аварии

Добавлено: 09.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе сегодня произошли сразу две коммунальные аварии
Сегодня, 9 января, в Уфе из-за двух аварий оказались затоплены улицы в северной части города. Настоящую речку на проезжей части Трамвайной запечатлели автовладельцы — фотографии опубликовали в группе «БашДТП».
— По улице Трамвайной около дома номер 21 идут работы по восстановлению водопровода диаметром полметра. Из-за этого на проезжей части затруднено движение, просим автомобилистов быть осторожными, — сотрудник пресс-службы «Уфаводоканал» принес водителям извинения за временные неудобства.
А в первой половине дня вода вырвалась из-под земли на улице Первомайской около дома № 80, там прорвало трубу диаметром 100 миллиметров. Поток хлынул от жилого здания в сторону улицы Интернациональной, затопив по пути территорию детского садика. Люди с трудом выходят из своих подъездов — видео сняли журналисты ГТРК «Башкортостан». К счастью, эту аварию уже ликвидировали.

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