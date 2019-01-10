В Башкирии женщина получила из морга тело чужого мужчины
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Инцидент произошел в морге Уфы 12 декабря минувшего года, сообщает телеканал «Рен-ТВ».
Персонал патологоанатомического отделения одной из уфимских больниц допустил грубейшую ошибку, отдав горожанке вместо тела ее супруга труп другого мужчины. Сама женщина не узнала о случайной подмене, пока на следующий день ошибку не заметила заведующая отделением. Тела все же успели поменять прямо перед похоронами. Сообщается также, что виновных в происшествии уже нашли и наказали – они привлечены к дисциплинарной ответственности и лишены стимулирующих выплат. Родственникам погибшего мужчины администрация учреждения принесла извинения.
Происшествия: в Уфе сегодня произошли сразу две коммунальные аварии
Персонал патологоанатомического отделения одной из уфимских больниц допустил грубейшую ошибку, отдав горожанке вместо тела ее супруга труп другого мужчины. Сама женщина не узнала о случайной подмене, пока на следующий день ошибку не заметила заведующая отделением. Тела все же успели поменять прямо перед похоронами. Сообщается также, что виновных в происшествии уже нашли и наказали – они привлечены к дисциплинарной ответственности и лишены стимулирующих выплат. Родственникам погибшего мужчины администрация учреждения принесла извинения.
Происшествия: в Уфе сегодня произошли сразу две коммунальные аварии
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