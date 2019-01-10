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В Башкирии женщина получила из морга тело чужого мужчины

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 159
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Башкирии женщина получила из морга тело чужого мужчины
Инцидент произошел в морге Уфы 12 декабря минувшего года, сообщает телеканал «Рен-ТВ».

Персонал патологоанатомического отделения одной из уфимских больниц допустил грубейшую ошибку, отдав горожанке вместо тела ее супруга труп другого мужчины. Сама женщина не узнала о случайной подмене, пока на следующий день ошибку не заметила заведующая отделением. Тела все же успели поменять прямо перед похоронами. Сообщается также, что виновных в происшествии уже нашли и наказали – они привлечены к дисциплинарной ответственности и лишены стимулирующих выплат. Родственникам погибшего мужчины администрация учреждения принесла извинения.

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