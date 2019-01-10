В Уфе, переходя дорогу, под колеса машины попали маленькие сестры-погодки
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В Уфе под машину попали маленькие сестры-погодки. Мама переводила детей через улицу Хмельницкого, когда на них наехала Daewoo Nexia под управлением 21-летнего водителя. Девочек 4 и 3 лет госпитализировали.
Предварительно, пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от регулируемого перехода. Причина и обстоятельства ДТП будут установлены по результатам разбирательства, сообщили в республиканской автоинспекции.
А в это время мэр Уфы устроил разнос заместителю по вопросам транспорта Андрею Федосову
Предварительно, пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте, неподалеку от регулируемого перехода. Причина и обстоятельства ДТП будут установлены по результатам разбирательства, сообщили в республиканской автоинспекции.
А в это время мэр Уфы устроил разнос заместителю по вопросам транспорта Андрею Федосову
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