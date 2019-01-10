Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Хайбуллинском райне Башкирии сгорел дом многодетной семьи

В Хайбуллинском райне Башкирии сгорел дом многодетной семьи

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 146
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Хайбуллинский район
Комментарии (0)
В Хайбуллинском райне Башкирии сгорел дом многодетной семьи
Причиной пожара в Хайбуллинском районе могла стать неправильная эксплуатация печи. Она находилась в бане, где и началось возгорание. За пару часов многодетная семья из Бурибая осталась без крыши над головой.
Обгоревшие и почерневшие стены – это всё, что осталось от когда-то большого дома Потякиных. Хозяева на момент пожара были у родственников. О том, что дом горит, сообщила старшая дочь.

Тамара Потякина:
«Время точно не помню, но уже темнело, наверное, 7-й час был. Позвонила старшая дочка, 18 лет. Сказала, что из-под крыши, дым идет».
Все хозяйство, а это дом, баня и гараж – сгорели. Такие групповые постройки часто осложняют тушение. Кристина, которая первой увидела столбы черного дыма, ещё не оправилась от случившегося.

Кристина Потякина:
«Смотрю, там дом горит. Я уже в шоке была. Для меня было главное, чтобы дети были живы. Остальное, не знаю, не могу даже описать».
Причиной пожара, как считают спецслужбы, стало нарушение правил пожарной безопасности.

Гузель Шарафутдинова, сотрудник пресс-службы Управления МЧС России по Республике Башкортостан:
«Очаг пожара располагался в чердачном помещении бани, предварительной причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования».
Сейчас семья, где воспитываются 16 детей, из которых 12 - приемные, находятся в гостинице. На ближайшее время она и станет их домом. Сами Потякины хотят восстановить свое жилье. Местная администрация ищет варианты для большой семьи.

Эльвира Андреева, глава Бурибаевского сельсовета:
«У нас в Бурибае нет такого достаточно большого дома. Сейчас мы ищем подходящие варианты. Чтобы был ремонт, чтобы были вода, канализация в доме».
В местном доме культуры организовали штаб приема помощи для Потякиных. Неравнодушные жители республики также могут помочь многодетной семье.
Автор: Динара Таймасханова

Происшествия: в Хайбуллинском районе застолье двух молодоженов закончилось убийством 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Калтасинском районе в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
В Кигинском районе в пожаре погиб пожилой хозяин дома
Происшествия
В Кигинском районе в пожаре погиб пожилой хозяин дома
В Ишимбае в собственной квартире сгорели мужчина и женщина
Общество
В Ишимбае в собственной квартире сгорели мужчина и женщина
Под Сибаем уже неделю горит два гектара леса
Общество
Под Сибаем уже неделю горит два гектара леса
В Магнитогорске горит рынок
Происшествия
В Магнитогорске горит рынок
В Октябрьском полностью сгорели дом и дворовые постройки
Происшествия
В Октябрьском полностью сгорели дом и дворовые постройки
СОС! Под Уфой горит полигон ТБО
Происшествия
СОС! Под Уфой горит полигон ТБО
В Бирске произошёл страшный пожар по вине ребёнка – Мать с двумя детьми осталась на улице
Происшествия
В Бирске произошёл страшный пожар по вине ребёнка – Мать с двумя детьми осталась на улице
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: