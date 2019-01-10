В Хайбуллинском райне Башкирии сгорел дом многодетной семьи

«Время точно не помню, но уже темнело, наверное, 7-й час был. Позвонила старшая дочка, 18 лет. Сказала, что из-под крыши, дым идет».

«Смотрю, там дом горит. Я уже в шоке была. Для меня было главное, чтобы дети были живы. Остальное, не знаю, не могу даже описать».

«Очаг пожара располагался в чердачном помещении бани, предварительной причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования».

«У нас в Бурибае нет такого достаточно большого дома. Сейчас мы ищем подходящие варианты. Чтобы был ремонт, чтобы были вода, канализация в доме».