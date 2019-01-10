В Хайбуллинском райне Башкирии сгорел дом многодетной семьи
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Причиной пожара в Хайбуллинском районе могла стать неправильная эксплуатация печи. Она находилась в бане, где и началось возгорание. За пару часов многодетная семья из Бурибая осталась без крыши над головой.
Тамара Потякина:
Кристина Потякина:
Гузель Шарафутдинова, сотрудник пресс-службы Управления МЧС России по Республике Башкортостан:
Эльвира Андреева, глава Бурибаевского сельсовета:
Автор: Динара Таймасханова
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Обгоревшие и почерневшие стены – это всё, что осталось от когда-то большого дома Потякиных. Хозяева на момент пожара были у родственников. О том, что дом горит, сообщила старшая дочь.
Тамара Потякина:
«Время точно не помню, но уже темнело, наверное, 7-й час был. Позвонила старшая дочка, 18 лет. Сказала, что из-под крыши, дым идет».Все хозяйство, а это дом, баня и гараж – сгорели. Такие групповые постройки часто осложняют тушение. Кристина, которая первой увидела столбы черного дыма, ещё не оправилась от случившегося.
Кристина Потякина:
«Смотрю, там дом горит. Я уже в шоке была. Для меня было главное, чтобы дети были живы. Остальное, не знаю, не могу даже описать».Причиной пожара, как считают спецслужбы, стало нарушение правил пожарной безопасности.
Гузель Шарафутдинова, сотрудник пресс-службы Управления МЧС России по Республике Башкортостан:
«Очаг пожара располагался в чердачном помещении бани, предварительной причиной возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования».Сейчас семья, где воспитываются 16 детей, из которых 12 - приемные, находятся в гостинице. На ближайшее время она и станет их домом. Сами Потякины хотят восстановить свое жилье. Местная администрация ищет варианты для большой семьи.
Эльвира Андреева, глава Бурибаевского сельсовета:
«У нас в Бурибае нет такого достаточно большого дома. Сейчас мы ищем подходящие варианты. Чтобы был ремонт, чтобы были вода, канализация в доме».В местном доме культуры организовали штаб приема помощи для Потякиных. Неравнодушные жители республики также могут помочь многодетной семье.
Автор: Динара Таймасханова
Происшествия: в Хайбуллинском районе застолье двух молодоженов закончилось убийством
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