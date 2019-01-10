Изнасилованная дознаватель из Уфы оценила моральный вред в 30 млн рублей
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Громкое дело о групповом изнасиловании дознавателя в башкирской столице может быть дополнено исками о компенсации морального вреда. Как сообщает СМИ со ссылкой на собственный источник, потерпевшая девушка оценила причиненный ей ущерб в 30 миллионов рублей.
По словам знакомого одного из подозреваемых, сотрудница правоохранительных органов, которая подверглась сексуальному насилию со стороны трех высокопоставленных чиновников, намерена получить с каждого подозреваемого компенсацию в 10 миллионов рублей.
Также адвокаты обвиняемых полагают, что готовы анализы генетической экспертизы, но следствие не торопится оглашать результаты. Данная экспертиза станет ключевым моментом в громком деле. В настоящее время все трое обвиняемых находятся под стражей в следственном изоляторе.
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По словам знакомого одного из подозреваемых, сотрудница правоохранительных органов, которая подверглась сексуальному насилию со стороны трех высокопоставленных чиновников, намерена получить с каждого подозреваемого компенсацию в 10 миллионов рублей.
Также адвокаты обвиняемых полагают, что готовы анализы генетической экспертизы, но следствие не торопится оглашать результаты. Данная экспертиза станет ключевым моментом в громком деле. В настоящее время все трое обвиняемых находятся под стражей в следственном изоляторе.
Вам будет интересно: в Уфе открылся еще один офис "БашРТС"
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