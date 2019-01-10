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В Куюргазинском районе Башкирии загорелся один из кабинетов школы

Добавлено: 10.01.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Куюргазинский район
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В Куюргазинском районе Башкирии загорелся один из кабинетов школы
В Башкирии произошёл пожар в школе села Ермолаево Куюргазинского района. Сообщение о задымлении в здании поступило на пульт диспетчера сегодня в 14:33.

На место происшествия были направлены 9 единиц техники и 20 человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона. Дым шёл из окна второго этажа. Огнеборцы установили, что в кабинете физики загорелась люминесцентная лампа, её обгоревшие фрагменты лежали на полу. Огонь повредил и напольное покрытие.В 14:37 пожар был ликвидирован. Отмечается, что детей не было в школе из-за зимних каникул.

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