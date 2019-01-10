В Сибае специалисты обнаружили повышенное содержание вредных веществ в воздухе
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В Роспотребнадзоре РБ отчитались о результатах мониторинга качества атмосферного воздуха в Сибае. Специалисты обнаружили в нём повышенное содержание вредных веществ.
С 29 декабря по 9 января было отобрано 42 пробы и проведено 187 исследований. По сообщению Управления, 6 исследований не соответствовали гигиеническим требованиям по содержанию дигидросульфида (сероводорода) и диоксида серы.
Напомним, с 15 ноября в Сибае наблюдается смог и неприятный запах. В карьере местного ГОК произошёл окислительный процесс, в результате которого в воздух попали вредные вещества.
С 29 декабря по 9 января было отобрано 42 пробы и проведено 187 исследований. По сообщению Управления, 6 исследований не соответствовали гигиеническим требованиям по содержанию дигидросульфида (сероводорода) и диоксида серы.
Напомним, с 15 ноября в Сибае наблюдается смог и неприятный запах. В карьере местного ГОК произошёл окислительный процесс, в результате которого в воздух попали вредные вещества.
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