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В Белебеевском районе госпитализировали двух водителей попавших в ДТП

Добавлено: 11.01.19
Просмотров: 118
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
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В Белебеевском районе госпитализировали двух водителей попавших в ДТП
Накануне в восьмом часу вечера в Белебеевском районе столкнулись ВАЗ-2107 и «Фольксваген Джетта». Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гибльмутдинов. В результате аварии серьезно пострадали оба водителя.

ДТП произошло на 25 километре дороги Белебей – Приютово. Водителя «семерки» – 31-летнего жителя Приютово – и 58-летнюю женщину, которая находилась за рулем «Фольксвагена», доставили в больницу. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

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