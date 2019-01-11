В Белебеевском районе госпитализировали двух водителей попавших в ДТП
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Накануне в восьмом часу вечера в Белебеевском районе столкнулись ВАЗ-2107 и «Фольксваген Джетта». Об этом сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гибльмутдинов. В результате аварии серьезно пострадали оба водителя.
ДТП произошло на 25 километре дороги Белебей – Приютово. Водителя «семерки» – 31-летнего жителя Приютово – и 58-летнюю женщину, которая находилась за рулем «Фольксвагена», доставили в больницу. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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ДТП произошло на 25 километре дороги Белебей – Приютово. Водителя «семерки» – 31-летнего жителя Приютово – и 58-летнюю женщину, которая находилась за рулем «Фольксвагена», доставили в больницу. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
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