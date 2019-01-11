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В Давлекановском районе ревнивый мужчина едва не зарезал своего гостя

Добавлено: 11.01.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе ревнивый мужчина едва не зарезал своего гостя
9 января в хозяйстве 49-летнего мужчины и его сожительницы гуляла компания – вечером зашли сосед и его знакомый. В разгар застолья мужчине померещилось, что сосед заигрывает с его подругой. Не сказав ни слова, хозяин вернулся из кухни с ножом и наотмашь ударил им гостя в шею. Повезло, что второй визитер успел оповестить того об угрозе, и мужчина успел защититься поэтому рана оказалось не опасной. Двое мужчин отняли у нападавшего оружие, а примчавшийся на шум сосед позвонил в полицию и скорую.

По сообщению пресс-службы следкома  Башкирии, в отношении напавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи направили в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

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