В Давлекановском районе ревнивый мужчина едва не зарезал своего гостя
Комментарии (0)
9 января в хозяйстве 49-летнего мужчины и его сожительницы гуляла компания – вечером зашли сосед и его знакомый. В разгар застолья мужчине померещилось, что сосед заигрывает с его подругой. Не сказав ни слова, хозяин вернулся из кухни с ножом и наотмашь ударил им гостя в шею. Повезло, что второй визитер успел оповестить того об угрозе, и мужчина успел защититься поэтому рана оказалось не опасной. Двое мужчин отняли у нападавшего оружие, а примчавшийся на шум сосед позвонил в полицию и скорую.
По сообщению пресс-службы следкома Башкирии, в отношении напавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи направили в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Читайте также: в Давлекановском районе объявили о закрытии завода по переработке молока
По сообщению пресс-службы следкома Башкирии, в отношении напавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи направили в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.
Читайте также: в Давлекановском районе объявили о закрытии завода по переработке молока
Читайте также
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина, придя на посиделки к знакомой, вонзил нож в ее гостя
Экономика
В Давлекановском районе объявили о закрытии завода по переработке молока
Происшествия
Житель Янаульского района Башкирии в порыве ревности убил поленом своего гостя
Происшествия
В Давлекановском районе двое рецидивистов силой отняли у мужчины пенсию
Происшествия
В Татышлинском районе мужчина убил своего гостя
Происшествия
В Иглинском районе двое мужчин похитили телевизор
Происшествия
В Федоровском районе в больнице после пьяной драки умер мужчина
Человек и закон
В Благоварском районе пожилой мужчина вонзил нож в своего пасынка