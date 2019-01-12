В Башкирии водитель из Мелеуза насмерть сбил жителя Зиргана
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В Башкирии молодой водитель сбил пешехода, который шел прямо по дороге. От полученных травм 41-летний мужчина скончался на месте, сообщает главный госавтоинспектор РБ.ДТП произошло около 3 часов ночи 12 января на 186 километре автодороги Уфа – Оренбург. 27-летний житель Мелеуза, находясь за рулем автомобиля «Рено Логан», двигался со стороны села Зирган в направлении Мелеуза и допустил наезд на пешехода. Известно, что 41-летний житель Зиргана шел по дороге во встречном направлении.
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