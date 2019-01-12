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В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП получили травмы отец с дочерью

Добавлено: 12.01.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе Башкирии в ДТП получили травмы отец с дочерью
10 января в седьмом часу вечера в Абзелиловском районе, на пятом километре автодороги Красная Башкирия — Покровка произошло ДТП с участием двух встречных автомобилей, сообщает УГИБДД по РБ.

Столкнулись «Форд Транзит», им управлял 52-летний житель Челябинской области, и «Дэу Матиз», за рулем которого находился 38-летний местный житель. По предварительным данным, виновник аварии — водитель «Форда»: при выполнении левого поворота он не предоставил преимущества «Дэу». В ДТП пострадали водитель малолитражки и его 11-летняя дочь.
10 января на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых травмы получили десять человек.

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