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В Учалинском районе, во время пьянки, рецидивист ударил ножом своего приятеля

Добавлено: 12.01.19
Просмотров: 63
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе, во время пьянки, рецидивист ударил ножом своего приятеля
В Учалинском районе алкогольная посиделка двух приятелей закончилась госпитализацией одного и задержанием второго. По версии полицейских 39-летний учалинец ударил ножом в живот 27-летнего собутыльника входе словесной перепалки, возникшей во время распития спиртного.

По предварительным данным мужчины былии ранее знакомы, но потерпевший не знал, что его приятель рецидивист, судимый за убийство, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.
Оба мужчины в момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Вскоре подозреваемый был задержан у себя дома сотрудниками полиции.
По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время мужчина находится под стражей.

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