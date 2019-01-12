В Учалинском районе, во время пьянки, рецидивист ударил ножом своего приятеля
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В Учалинском районе алкогольная посиделка двух приятелей закончилась госпитализацией одного и задержанием второго. По версии полицейских 39-летний учалинец ударил ножом в живот 27-летнего собутыльника входе словесной перепалки, возникшей во время распития спиртного.
По предварительным данным мужчины былии ранее знакомы, но потерпевший не знал, что его приятель рецидивист, судимый за убийство, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.
ДТП: в Учалинском районе Башкирии столкнулись «Mitsubishi Lancer» и «Лада Гранта»: погибли двое
По предварительным данным мужчины былии ранее знакомы, но потерпевший не знал, что его приятель рецидивист, судимый за убийство, угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью.
Оба мужчины в момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Вскоре подозреваемый был задержан у себя дома сотрудниками полиции.По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ. Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время мужчина находится под стражей.
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