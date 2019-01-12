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В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины

Добавлено: 12.01.19
Просмотров: 154
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании жилого бревенчатого дома поступило около 11 вечера в пятницу, 11 января. На тушение были направлены силы и средства Уфимского пожарно-спасательного гарнизона: 3 единицы техники и 8 человек личного состава, бригады медиков и полиция. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, дом был полностью охвачен огнем.

Строение не уцелело, к половине второго ночи огнеборцы залили остатки деревянного дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Среди завалов были найдены тела двух человек: мужчины 1962 года рождения и женщины 1978 года рождения.

Причина устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС.

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