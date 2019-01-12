В Башкирии на одном из участков дороги в один день произошло несколько аварий
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12 января на 1476 километре трассы Самара – Уфа – Челябинск произошло 3 ДТП с участием большегрузов. Как сообщает глава ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов, в результате последней аварии водитель и пассажир фуры обратились за медпомощью.
Около 7:30 фургон «Исузу», который направлялся из Челябинска в сторону Уфы, столкнулся со стоящими у правого края проезжей части двумя грузовиками с полуприцепами «Скания».
К 8 утра «Мазда» 6-ой модели врезалась в стоявший в пробке на проезжей части грузовик «Исузу», который направлялся в ту же сторону, что и легковой автомобиль.
В 11 часов грузовик «МАЗ», который следовал в сторону Уфы, столкнулся с двумя фургонами «Исузу». Один из большегрузов был участником первого ДТП, второй же приехал для того, чтобы забрать товар.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Около 7:30 фургон «Исузу», который направлялся из Челябинска в сторону Уфы, столкнулся со стоящими у правого края проезжей части двумя грузовиками с полуприцепами «Скания».
К 8 утра «Мазда» 6-ой модели врезалась в стоявший в пробке на проезжей части грузовик «Исузу», который направлялся в ту же сторону, что и легковой автомобиль.
В 11 часов грузовик «МАЗ», который следовал в сторону Уфы, столкнулся с двумя фургонами «Исузу». Один из большегрузов был участником первого ДТП, второй же приехал для того, чтобы забрать товар.
На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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