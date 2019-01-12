В Чишминском районе Башкирии произошла массовая авария: госпитализирован ребенок
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Крупное ДТП произошло сегодня днем, 12 января, близ села Аминево в Чишминском районе. На 1419 километре трассы М-5 в направлении Уфы столкнулись несколько автомобилей. Свидетели аварии публикуют в социальных сетях фотографии и видео с места ДТП. По словам очевидцев, сначала столкнулись легковые автомобили «Тойота» и «Шевроле», а затем в уже стоящие автомобили врезалась фура.
Некоторые водители, пытались объехать пробку по обочине и увязли в сугробах. В итоге около 20 машин застряли в снегу.
Совсем недавно в Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
«Я сам лично помогал детей вытаскивать из машины. Все живы, второго ребёнка доставили в республиканскую больницу», — пишет в социальных сетях очевидец аварии.На данном участке трассы, по информации водителей, из-за происшествия возник большой затор.
Некоторые водители, пытались объехать пробку по обочине и увязли в сугробах. В итоге около 20 машин застряли в снегу.
Совсем недавно в Чишминском районе произошла массовая авария с участием 4 автомобилей
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