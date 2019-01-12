В Туймазинском районе Башкирии в лобовом столкновении погибли водитель и пассажир

— Водитель и пассажир «Лады» скончались на месте. Водитель Solaris, его пассажир и двое детей обратились за медицинской помощью, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по РБ.

Смертельная авария произошла на трассе Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы под вечер в субботу, 12 января.Предварительно установлено, что лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и «Хендай Солярис». После чего в иномарку врезалась попутно следовавшая «Тойота Королла». От удара «Хендай» «вылетел» в кювет.Вам будет интересно: детскую поликлинику на 300 мест в Туймазах планируют сдать к 100-летию Башкирии