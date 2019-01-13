В Стерлитамаке автомобиль выбросило на электроопору: погибла пассажирка
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В Башкирии автомобиль влетел в опору линии электропередачи. От удара на месте погибла 31-летняя пассажирка, пострадал ее годовалый ребенок.
Главный госавтоинспектор сообщил в своем блоге, что авария произошла в 13:35 12 января в Стерлитамаке. 30-летний житель города, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2111», двигался по улице Бабушкина в сторону улицы Технической. Напротив дома №165 автомобиль занесло и отбросило на опору линии электропередачи.
Происшествия: в Стерлитамаке в многоэтажном доме загорелась мебель: погибла женщина
Главный госавтоинспектор сообщил в своем блоге, что авария произошла в 13:35 12 января в Стерлитамаке. 30-летний житель города, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2111», двигался по улице Бабушкина в сторону улицы Технической. Напротив дома №165 автомобиль занесло и отбросило на опору линии электропередачи.
Происшествия: в Стерлитамаке в многоэтажном доме загорелась мебель: погибла женщина
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