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В Стерлитамаке автомобиль выбросило на электроопору: погибла пассажирка

Добавлено: 13.01.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке автомобиль выбросило на электроопору: погибла пассажирка
В Башкирии автомобиль влетел в опору линии электропередачи. От удара на месте погибла 31-летняя пассажирка, пострадал ее годовалый ребенок.

Главный госавтоинспектор сообщил в своем блоге, что авария произошла в 13:35 12 января в Стерлитамаке. 30-летний житель города, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2111», двигался по улице Бабушкина в сторону улицы Технической. Напротив дома №165 автомобиль занесло и отбросило на опору линии электропередачи.
В результате пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП, годовалый ребенок был доставлен в больницу.

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