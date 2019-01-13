В Иглинском районе из-за прошедшего снегопада жители не могу выехать из поселка Звездный

«Муж вчера утром уехал на работу. Вернуться он не смог — застрял в пути, пришлось ночевать в машине. Мы не можем съездить за продуктами и питьевой водой», — поделилась она.

«Сейчас достучаться до чиновников просто невозможно — у них выходные», — добавила она.

«Не представляю, как мы доберемся. Видимо, до нас никому нет дела», — поделилась Наталья.