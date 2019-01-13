Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Иглинском районе из-за прошедшего снегопада жители не могу выехать из поселка Звездный

В Иглинском районе из-за прошедшего снегопада жители не могу выехать из поселка Звездный

Добавлено: 13.01.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
Комментарии (0)
В Иглинском районе из-за прошедшего снегопада жители не могу выехать из поселка Звездный
Поселок Звездный в Иглино остался отрезан от внешнего мира. Об этом нам рассказала местная жительница Наталья Пастухова.

Она сообщила, что в их новом и небольшом поселке нет магазинов и больниц, поэтому местным жителям приходится ездить в ближайшие населенные пункты. Сейчас же это невозможно — сегодня ночью в Звездном разыгралась метель, и все дороги полностью замело.
«Муж вчера утром уехал на работу. Вернуться он не смог — застрял в пути, пришлось ночевать в машине. Мы не можем съездить за продуктами и питьевой водой», — поделилась она.
Наталья рассказала, что заниматься уборкой снега должен сельсовет, однако его представителей местные жители не видят уже три недели.
«Сейчас достучаться до чиновников просто невозможно — у них выходные», — добавила она.
Завтра сельчанам предстоит ехать на работу, а их детям — в школу.
«Не представляю, как мы доберемся. Видимо, до нас никому нет дела», — поделилась Наталья.
Отметим, на оперативных совещаниях в правительстве Башкирии чиновники, обсуждая вопрос об уборке снега, неоднократно говорили о готовности техники к зиме. Однако проблема осталась нерешенной.

Происшествия: в Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины 
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Ново-Иглино сгорел трансформатор: жители поселка бьют тревогу
Происшествия
В Ново-Иглино сгорел трансформатор: жители поселка бьют тревогу
В Благовещенском районе Башкирии жители десятки лет вынуждены передвигаться по бездорожью
Общество
В Благовещенском районе Башкирии жители десятки лет вынуждены передвигаться по бездорожью
В Нуримановском районе населенный пункт оказался отрезанным от мира из-за ремонта капитального моста
Происшествия
В Нуримановском районе населенный пункт оказался отрезанным от мира из-за ремонта капитального моста
Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины
Происшествия
Под Уфой в поселке Иглино на железнодорожных путях найден труп мужчины
Сельчане Бирского района получили новый водопровод
Общество
Сельчане Бирского района получили новый водопровод
В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами
Общество
В Иглинском районе сельчане строят дорогу собственными силами
В Иглинском районе от удара молнией сгорел дом
Общество
В Иглинском районе от удара молнией сгорел дом
В Башкирию прилетела Наталья Орейро
Общество / Это интересно
В Башкирию прилетела Наталья Орейро
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: