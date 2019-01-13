В Иглинском районе из-за прошедшего снегопада жители не могу выехать из поселка Звездный
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Поселок Звездный в Иглино остался отрезан от внешнего мира. Об этом нам рассказала местная жительница Наталья Пастухова.
Она сообщила, что в их новом и небольшом поселке нет магазинов и больниц, поэтому местным жителям приходится ездить в ближайшие населенные пункты. Сейчас же это невозможно — сегодня ночью в Звездном разыгралась метель, и все дороги полностью замело.
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Она сообщила, что в их новом и небольшом поселке нет магазинов и больниц, поэтому местным жителям приходится ездить в ближайшие населенные пункты. Сейчас же это невозможно — сегодня ночью в Звездном разыгралась метель, и все дороги полностью замело.
«Муж вчера утром уехал на работу. Вернуться он не смог — застрял в пути, пришлось ночевать в машине. Мы не можем съездить за продуктами и питьевой водой», — поделилась она.Наталья рассказала, что заниматься уборкой снега должен сельсовет, однако его представителей местные жители не видят уже три недели.
«Сейчас достучаться до чиновников просто невозможно — у них выходные», — добавила она.Завтра сельчанам предстоит ехать на работу, а их детям — в школу.
«Не представляю, как мы доберемся. Видимо, до нас никому нет дела», — поделилась Наталья.Отметим, на оперативных совещаниях в правительстве Башкирии чиновники, обсуждая вопрос об уборке снега, неоднократно говорили о готовности техники к зиме. Однако проблема осталась нерешенной.
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