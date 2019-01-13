В Учалах сумасшедший мужчина расстрелял соседей, жену и застрелился сам
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Кровавая драма разыгралась у дома № 73 на улице Школьной в Учалах в пять утра 13 января. Здесь 35-летний Артур Ибрагимов расстрелял из гладкоствольного охотничьего ружья своих соседей - двух мужчин и одну женщину, а потом убил свою жену и покончил жизнь самоубийством. Соседка умерла до приезда скорой помощи, а двоих горожан успели доставить в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, один из раненных скончался в реанимации от артериального кровотечения.
И надо же так тому случиться - погибший, получивший смертельное ранение в бедро - эксперт-криминалист экспертного подразделения учалинского РУВД, пытавшийся остановить кровавую бойню. В Башкирии на ноги поднята вся полиция, на место происшествия выехал глава МВД по РБ Роман Деев.
По данным правоохранителей, сумасшедший мужчина начал палить из ружья около пяти утра после ссоры с женой. Оказывается, парень вернулся из ресторана пьяным и не нашел дома своей второй половины. Ревнивец решил, что жена скрывается у соседей и, прихватив ружье, отправился в соседний дом, расстреляв по дороге машину такси. Вмешательство в семейный скандал обернулось настоящей трагедией для всех, кто оказался рядом с вооруженным мужчиной. Тронувшийся умом стрелок решил убрать всех со своего пути - выломал дверь и начал прицельно стрелять по соседям, убив наповал женщину и ранив ее мужа. В доме находились двое маленьких детей - трех и пяти лет - к счастью, они не пострадали. Попытавшийся остановить разбушевавшегося охотника майор полиции, проживавший в соседнем доме, и прибежавший на выстрелы, тоже получил ранение в бедро. Спасти его не смогли, так как криминалист потерял много крови.
Но и расстреляв трех человек, безумный мститель не остановился - он все-таки нашел свою жену на улице и увез ее на своей белой "Тойоте" в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, умалишенный лишил ее жизни, а потом выстрелил в себя. Прибывшие полицейские обнаружили на окраине Учалов два трупа, а рядом с самоубийцей - охотничье ружье М-155.
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И надо же так тому случиться - погибший, получивший смертельное ранение в бедро - эксперт-криминалист экспертного подразделения учалинского РУВД, пытавшийся остановить кровавую бойню. В Башкирии на ноги поднята вся полиция, на место происшествия выехал глава МВД по РБ Роман Деев.
По данным правоохранителей, сумасшедший мужчина начал палить из ружья около пяти утра после ссоры с женой. Оказывается, парень вернулся из ресторана пьяным и не нашел дома своей второй половины. Ревнивец решил, что жена скрывается у соседей и, прихватив ружье, отправился в соседний дом, расстреляв по дороге машину такси. Вмешательство в семейный скандал обернулось настоящей трагедией для всех, кто оказался рядом с вооруженным мужчиной. Тронувшийся умом стрелок решил убрать всех со своего пути - выломал дверь и начал прицельно стрелять по соседям, убив наповал женщину и ранив ее мужа. В доме находились двое маленьких детей - трех и пяти лет - к счастью, они не пострадали. Попытавшийся остановить разбушевавшегося охотника майор полиции, проживавший в соседнем доме, и прибежавший на выстрелы, тоже получил ранение в бедро. Спасти его не смогли, так как криминалист потерял много крови.
Но и расстреляв трех человек, безумный мститель не остановился - он все-таки нашел свою жену на улице и увез ее на своей белой "Тойоте" в неизвестном направлении. Как выяснилось позже, умалишенный лишил ее жизни, а потом выстрелил в себя. Прибывшие полицейские обнаружили на окраине Учалов два трупа, а рядом с самоубийцей - охотничье ружье М-155.
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