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В Бураевскм районе в ДТП с участием «Chevrolet Lanos» и «Лада» погибла девочка

Добавлено: 13.01.19
Просмотров: 68
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бураевский район
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В Бураевскм районе в ДТП с участием «Chevrolet Lanos» и «Лада» погибла девочка
Страшная авария унесла жизнь 11-летней девочки. Автомобиль, в котором она находилась, после столкновения с другой машиной загорелся. Подробности ДТП сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов.

Авария произошла около четырех часов дня 13 января в Бураевском районе Башкирии. На шестом километре автодороги Бураево-Старобалтачево столкнулись «Chevrolet Lanos» под управлением 44-летнего местного жителя и «Лада Веста», за рулем которого находился 42-летний житель Татышлинского района.

После столкновения иномарка загорелась. В результате происшествия 11-летняя пассажирка иномарки погибла. Также в аварии получили серьезные травмы водитель — отец ребенка и 40-летняя пассажирка. Водитель «Лады», его жена и десятилетняя дочь были доставлены в больницу для осмотра.
На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

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