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Хроника массового убийства в Учалах

Добавлено: 13.01.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Хроника массового убийства в Учалах
Кровавая драма в Учалинском районе Башкирии стала самой обсуждаемой новостью в это воскресенье. Неудивительно: 35-летний мужчина перестрелял сразу четверых человек в своем селе, а потом застрелился сам. Репортеры восстановили картину событий и выяснили все о пострадавших семьях.
Семья Ибрагимовых была на хорошем счету у местных властей. К ним никогда никаких претензий не было. Вместе с двумя детьми они проживали в селе Учалы, которое находится рядом с одноименным городом. В тот день ничего не предвещало беды, но между Артуром Ибрагимовым и его супругой завязалась ссора. Девушка была младше своего мужа почти на 10 лет, работала в одной из крупных федеральных компаний специалистом по микрофинансированию в Учалах. Между ними были великолепные отношения, у них было две девочки: одна уже ходила в первый класс, а другая еще пока проводила все свое время в детском садике.
Однако Артур в тот вечер все-таки взялся за ружье. Выстрелив в супругу, он лишь ранил ее. Линара Ибрагимова (имя изменено - прим. редакции) выбежала из дома. Истекая кровью, она побежала в соседний дом №70, где проживали супруги Гульсия и Зариф Х. Семья в районе была известная: в свое время они смогли выиграть республиканский танцевальный конкурс «Баик».
Зариф Х. также 10 лет назад был танцором известного в Башкирии и за ее пределами ансамбля танца «Мирас». Со своими коллегами, судя по его страничке в социальных сетях, он встречается до сих пор. Молодая семья проживала в доме №68. Дверь открыла Гульсия, следом за ней вышел Зариф.
Истекающая кровью девушка только было обмолвилась о помощи, как прозвучал выстрел из ружья. Основной удар пришелся на Гульсию, она погибла от выстрела на месте, а ее супруг Зариф успел закрыть лицо руками. Возможно, именно это его и спасло. Рука и легкое мужчины оказались раздроблены, позже его госпитализировали в Учалинскую ЦРБ, где оперировали в течение 5 часов.
Сейчас Зариф Х. находится в реанимации, за его жизнь борются лучшие медики района. У него остались две дочки: одна из них учится в первом классе местной школы, а младшему мальчику всего 3 года.
В это время к месту происшествия бежал один из местных жителей - Рафис Н. Мужчина работал в местном отделе полиции, по званию - майор. Он услышал выстрелы и хотел помочь. Артур Ибрагимов, заметив сотрудника полиции, выстрелил в его сторону. Этот выстрел был фатальным, мужчина погиб от полученных травм. У него остались жена, учительница биологии в местной школе, а также дети: 20-летняя старшая дочка учится на 4 курсе в УГНТУ, средняя 16-летняя дочь учится в 9 классе местной школы, а младший 4-летний сын - воспитанник детского садика.

Спустя несколько сотен метров Ибрагимов догнал супругу, выстрелил в нее, а потом покончил с собой. Известно, что оружие у мужчины было легальным. Сейчас всем пострадавшим оказывается психологическая помощь. Дети учалинского стрелка направлены домой к родителям его супруги. На место происшествия выезжал министр внутренних дел Роман Деев, который взял дело под свой личный контроль. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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