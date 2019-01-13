Хроника массового убийства в Учалах
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Кровавая драма в Учалинском районе Башкирии стала самой обсуждаемой новостью в это воскресенье. Неудивительно: 35-летний мужчина перестрелял сразу четверых человек в своем селе, а потом застрелился сам. Репортеры восстановили картину событий и выяснили все о пострадавших семьях.Семья Ибрагимовых была на хорошем счету у местных властей. К ним никогда никаких претензий не было. Вместе с двумя детьми они проживали в селе Учалы, которое находится рядом с одноименным городом. В тот день ничего не предвещало беды, но между Артуром Ибрагимовым и его супругой завязалась ссора. Девушка была младше своего мужа почти на 10 лет, работала в одной из крупных федеральных компаний специалистом по микрофинансированию в Учалах. Между ними были великолепные отношения, у них было две девочки: одна уже ходила в первый класс, а другая еще пока проводила все свое время в детском садике.
Спустя несколько сотен метров Ибрагимов догнал супругу, выстрелил в нее, а потом покончил с собой. Известно, что оружие у мужчины было легальным. Сейчас всем пострадавшим оказывается психологическая помощь. Дети учалинского стрелка направлены домой к родителям его супруги. На место происшествия выезжал министр внутренних дел Роман Деев, который взял дело под свой личный контроль. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Спустя несколько сотен метров Ибрагимов догнал супругу, выстрелил в нее, а потом покончил с собой. Известно, что оружие у мужчины было легальным. Сейчас всем пострадавшим оказывается психологическая помощь. Дети учалинского стрелка направлены домой к родителям его супруги. На место происшествия выезжал министр внутренних дел Роман Деев, который взял дело под свой личный контроль. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Читайте также: в массовом убийстве в Учалах погибла известная в районе женщина
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