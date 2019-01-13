Лауреат фестиваля «Башкорт йыры» Гульсия Хилажева стала жертвой жесткого убийства в Учалах
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Пользователи соцсетей опубликовали подробности трагедии в Учалинском районе Башкирии. Информацию на своей страничке в фейсбуке дала Рита Уметбаева.
Мы опубликовали хронологию произошедшего.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.
«Пострадала творческая семья Хилажевых! Телезрителям они известны по проектам «Башкорт йыры» и «Баик», Зариф Хилажев обладатель гран-при конкурса» Байык», Гульсия Хилажева лауерат фестиваля » Башкорт йыры». И вот трагический случай, точнее пьяный сосед, который всю ночь гулял в кафе и возвращаясь домой напал на свою жену. Она ища защиты побежала соседям. Он за ней уже с ружьём. Застрелил соседку Хилажеву Гульсию, её мужа(он сейчас в реанимации). У них остались двое детей 3 и 5 лет. Жена побежала к другому соседу,бывшему сотруднику полиции, этот изверг и его застрелил. В итоге, посадил всё таки жену в машину,куда то увез. В итоге, застрелил насмерть жену и сам застрелился. У них тоже дети остались», — сообщается в посте.Напомним, сегодня, 13 января, утром 34-летний Артур Ибрагимов застрелил трех человек, в том числе майора полиции.
Мы опубликовали хронологию произошедшего.
По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.
«Сейчас проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
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