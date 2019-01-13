Лауреат фестиваля «Башкорт йыры» Гульсия Хилажева стала жертвой жесткого убийства в Учалах

«Пострадала творческая семья Хилажевых! Телезрителям они известны по проектам «Башкорт йыры» и «Баик», Зариф Хилажев обладатель гран-при конкурса» Байык», Гульсия Хилажева лауерат фестиваля » Башкорт йыры». И вот трагический случай, точнее пьяный сосед, который всю ночь гулял в кафе и возвращаясь домой напал на свою жену. Она ища защиты побежала соседям. Он за ней уже с ружьём. Застрелил соседку Хилажеву Гульсию, её мужа(он сейчас в реанимации). У них остались двое детей 3 и 5 лет. Жена побежала к другому соседу,бывшему сотруднику полиции, этот изверг и его застрелил. В итоге, посадил всё таки жену в машину,куда то увез. В итоге, застрелил насмерть жену и сам застрелился. У них тоже дети остались», — сообщается в посте.

«Сейчас проводится осмотр мест происшествий, допрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.